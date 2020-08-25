تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بعض المشاريع التنموية في العاصمة المقدسة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، برفقة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن المهندس حسين السديري، والمستشار العام لوزير الشؤون البلدية والقروية إيهاب الحشاني. وشملت الجولة الاطلاع على أعمال مشروع طريق السيدة زينب الهلالية بمخطط الشوقية، ومشروع طريق السيدة فاطمة الزهراء بمخطط النسيم، ومشروع استكمال معالجة العشوائيات في حي الخنساء، ومشروع إنشاء الجداريات والمجسمات التجميلية، ومشاريع تطوير ممرات المشاة. ووجه «القويحص» بضرورة تنفيذ مشاريع أمانة العاصمة المقدسة وفق الجدول الزمني المعتمد، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه عملية تنفيذ الأعمال حتى تساهم هذه المشاريع في خدمة السكان من مواطنين ومقيمين وتحسن جودة الحياة في مكة المكرمة.