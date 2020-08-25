دشن مدير عام تعليم المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم، سلسلة البرامج التدريبية على نظام إدارة ⁧‫التعليم الإلكتروني، ومنصة مدرستي التي تنفذها المنطقة وتضم (96) برنامجاً تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية من قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والهيئة الإشرافية وتنفذ عن بعد عبر القاعات الافتراضية خلال الفترة من 5-1442/1/25 يقدمها 20 مدربا ومدربة مركزية.

وأكد مدير عام التعليم في مستهل البرنامج التدريبي أن المنصة تأتي لخدمة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات وحرصاً على صحتهم وسلامتهم، في ظل ظروف جائحة كورونا، وبتضافر الجهود وتكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة تؤتي ثمارها وتحقق أهدافها المنشودة، وأشاد بالدعم السخي لقطاع التعليم من قبل القيادة الرشيدة ونوه بما تبذله وزارة التعليم من جهود جبارة في سبيل تذليل كافة الصعوبات ليواصل الطلاب والطالبات دراستهم ويحققوا طموحاتهم، وجدد ثقته بالمعلمين والمعلمات وما يقدمون من عطاء غير محدود.