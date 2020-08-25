أكد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي على أهمية بناء شراكة مميزة مع الأسرة لتحقيق النجاحات المأمولة للعملية التعليمية عن بُعد وفق تطلعات وتوجيهات وزارة التعليم، مشيراً إلى أهمية تجسير دور الأسرة في تواصلها الدائم مع المدرسة في المرحلة الحالية خلال هذا الظرف الاستثنائي للتعليم عن بُعد، والقيام بدورها الإيجابي المأمول في متابعة أبنائها وبناتها تعليمياً بشكل يومي، حتى يحصد أبناؤنا الطلاب وبناتنا الطالبات ثمرة الجهود الكبيرة التي هيأتها وزارة التعليم لإنجاح العملية التعليمية، وتحسين جودة التعليم عن بُعد وفق المعطيات الحالية.

وحث الدكتور الزائدي خلال زيارته لعدد من المدارس التابعة لمكتب التعليم بوسط مكة شملت مدارس ثانوية سعود الفيصل، وثانوية ذات الصواري ومتوسطة الزبير بن العوام بهدف الاطلاع على استعداداتها وجاهزيتها للعام الدراسي الجديد، قادة تلك المدارس لتقديم المزيد من العطاء والجهود المتميزة والدعم اللازم والمتابعة المستمرة للطلاب والتواصل مع أولياء أمورهم لتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة في ظل الإجراءات الاحترازية للتعليم عن بُعد، مثمناً لهم حرصهم واهتمامهم وجهودهم الكبيرة في الاستعدادات للعام الجديد.