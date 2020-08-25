وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بسرعة إزالة المواقع الصناعية داخل أحياء المحافظات، نظراً لما تشكله من خطر على صحة وسلامة سكان تلك الأحياء.



وتضمّن توجيه أمير منطقة مكة المكرمة تشكيل لجان في كافة محافظات المنطقة مكونة من الأمانات، الشرطة، الدفاع المدني، شركة المياه الوطنية، شركة الكهرباء، الغرف التجارية، ولجان التعديات، وتتولى تحديد وإزالة مواقع الأنشطة الصناعية المخالفة في محافظات المنطقة، والرفع بتقرير عن النتائج الميدانية لأعمال اللجان.



وأكد أمير منطقة مكة المكرمة على ضرورة تضافر جهود الجهات وسرعة البدء في إزالة المواقع الصناعية المخالفة، مشدداً على ضرورة تولي البلديات والجهات ذات العلاقة في المنطقة متابعة المواقع بعد الإزالة لضمان عدم عودة الأنشطة غير المرخصة في مواقعها السابقة أو في أي مواقع أخرى مستحدثة بالمحافظات.