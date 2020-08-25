توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الثلاثاء)، تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة)، ورياح سطحية نشطة على مناطق (الشرقية، القصيم، الرياض، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.