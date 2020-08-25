اختتمت أمس (الاثنين) فعاليات اللقاء التحضيري الإقليمي السادس لمنتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين بأفريقيا، الذي عقده بفيينا، افتراضياً، الشركاء المنظمون لمنتدى القيم الدينية، مركز الحوار العالمي (KAICIID)، ومنظمة الأمم المتحدة لتحالف لحضارات (UNAOC)؛ وجمعية القيم الدينية لمجموعة العشرين؛ واللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.ويعد هذا اللقاء التشاوري الإقليمي الأخير، ضمن جهود هذه الجهات الدولية المبذولة لإجراء المزيد من المشاورات والتواصل مع الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية والخبراء والجهات الفاعلة في ميادين القيم الدينية والإنسانية، في قارات العالم ومناطقه المتنوعة؛ وصُممت محاور اللقاء خصيصاً لتلبية أولويات البلد المضيف (المملكة العربية السعودية)، وغطت قضايا: النساء والشباب، من خلال تمكين الإنسان وتهيئة الظروف التي يتمكن فيها الجميع، وخاصة النساء والشباب من العيش والعمل وتحقيق الازدهار؛ جنبًا إلى جنب مع تغير المناخ، والحفاظ على كوكب الأرض بتعزيز الجهود المشتركة لحماية الموارد الطبيعية.