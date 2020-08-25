أعلنت وزارة الصحة أمس الإثنين تسجيل 1175 حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 308.654 حالة، بينها 22.075 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1.635 حالة حرجة، كما تم تسجيل 2.745 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 282.888 حالة.وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 1.175 حالة؛ منها 44% إناث، و56% ذكور، فيما بلغ عدد الوفيات 3.691 حالة، بإضافة 42 حالة وفاة جديدة، كما تم إجراء 58.535 فحصا مخبريا جديدا ليبلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 4.733.485 فحصا مخبريا دقيقا.وعادت جدة لتتصدر حالات التعافي بـ399، الرياض 374، المدينة المنورة 178، الدمام 171، الهفوف 131، مكة المكرمة 107، الخبر 95، ينبع 76، حائل 70، المبرز 67، جازان 52 والطائف 48.وتصدرت مكة المكرمة الإصابات الجديدة بـ84 حالة، حائل 60، جدة 58، صبيا 53، المدينة المنورة 51، أبوعريش 48، الرياض 37، صامطة 37، بيش 37، جازان 33، تبوك 29، الهفوف 29، القنفذة 24 والمبرز 24.وجدّدت وزارة الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد أو زيارة عيادات تطمن التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس كورونا، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، ويمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتسآب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات.