حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، أمس، الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، من الوقوع ضحية التلاعب والاختلاس تحت صفة «التعليم عن بعد». وأوضح المركز في بيان عبر حسابه الرسمي في منصة «تويتر»، أن الاختلاس يتم عبر عدة خطوات، إذ يتصل «المحتال» بوالدة الطالب أو الطالبة هاتفياً، منتحلا صفة مسؤول عن نظام التعليم عن بعد، ثم يطلب منها معلومات البطاقة البنكية بهدف تفعيل حسابات الأبناء في النظام.وقال المركز: إن الخطوة الثالثة تتمثل في إرسال رسالة نصية برقم تحقق لجهاز الأم، ثم يطلب المهاجم الرسالة، وبعد حصوله عليها يتم الخصم بشكل مباشر من الحساب البنكي.