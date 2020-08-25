أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران عن طرح الجداول الدراسية للفصل الأول 1442، عبر البوابة الإلكترونية.وبين وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن العمادة بادرت بإتاحة هذه الخدمة مبكراً للطلاب، ليتسنى لهم تعديل جداولهم الدراسية، داعياً الطلاب إلى مراجعة البوابة الإلكترونية، واختيار أيقونة التسجيل الإلكتروني، ثم المقررات المسجلة.ولفت إلى أن العمادة ستتيح خدمة الحذف والإضافة إلكترونياً حتى السبت القادم.