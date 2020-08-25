وجه رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري، بإنشاء لجان محايدة لاختيار العمداء ورؤساء الأقسام، وبعد التعيين يقوم العميد بإنشاء لجان داخلية تختار رؤساء الأقسام لديه، مشدداً على أهمية رفع تصنيف جامعة الطائف ضمن الجامعات المتقدمه في شنغهاي خلال الأعوام الثلاثة القادمة، والعمل على التركيز على جودة البحث العلمي والاعتمادات الخارجية والإشراف المشترك.جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الأول للدكتور عسيري مع القيادات الأكاديمية بالجامعة، بحضور أكثر من ٤٠٠ عضو في هيئة التدريس، وتناول اللقاء تخفيض النصاب للذين لديهم بحث علمي لضمان جودة المخرج.ويعتبر هذا اللقاء الأول للدكتور عسير بعد تعيينه رئيساً لجامعة الطائف.