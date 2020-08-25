فحصت عيادات «تطمن» في محافظة الطائف 30203 أشخاص منذ بدء العمل بها وحتى الآن.وأوضحت صحة الطائف أن خدمات «تطمن» تُقدم من خلال 14 عيادة، موزعة على مرافق صحية عدة.وفي السياق ذاته قدّمت مراكز «تأكد» في القصيم خدماتها لـ 14543 شخصاً، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.وخصصت وزارة الصحة مراكز تأكد لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فايروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق صحتي.