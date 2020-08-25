طالب أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد هيئة الصحفيين السعوديين بتبني النهج الإعلامي المتزن والمتوائم مع التقنية والساعي لرفد مسيرة التنمية، مؤكدا أن الإعلام أمانة وينتظر منه أن يستشرف تنمية الوطن ويساهم في بناء المعرفة والمعلوماتية الوطنية.
وأشاد عبدالعزيز بن سعد خلال تدشينه للصالون الإعلامي الذي نظمه فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمنطقة (الإثنين) بفكرة الصالون الإعلامي وحاجة الإعلاميين والإعلاميات لمثل هذه المبادرات التي تتسق مع توجهات الوطن وتواكب تطلعات ولاة الأمر، بقيادة راعي التنمية الوطنية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووفقا للرؤية الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.