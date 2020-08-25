طالب أمير ‏منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد هيئة ‏الصحفيين السعوديين بتبني النهج الإعلامي المتزن والمتوائم ‏مع التقنية والساعي لرفد مسيرة التنمية، مؤكدا أن الإعلام أمانة وينتظر منه أن يستشرف تنمية الوطن ‏ويساهم في بناء المعرفة والمعلوماتية الوطنية.

وأشاد عبدالعزيز بن سعد خلال تدشينه للصالون الإعلامي الذي نظمه فرع هيئة ‏الصحفيين السعوديين بالمنطقة (الإثنين) بفكرة الصالون الإعلامي وحاجة الإعلاميين والإعلاميات ‏لمثل هذه المبادرات التي تتسق مع توجهات الوطن وتواكب تطلعات ولاة ‏الأمر، بقيادة راعي التنمية الوطنية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ‏بن عبدالعزيز، ووفقا للرؤية الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.‏