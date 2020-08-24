نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة برنامجاً توعوياً ضمن برامج التوعية والتوجيه للأمن الفكري (عبر الشبكة المرئية) مستهدفاً منسوبي الهيئات والمراكز بمنطقة مكة المكرمة الميدانيين والإداريين.

واشتمل البرنامج على عدة دروس منتقاة من كتب ورسائل أهمها كتاب وجوب البيعة الشرعية لإمام المسلمين ونواقضها للدكتور عبدالرحمن السند، وكتاب التكفير وضوابطه، وكتاب الجهاد وضوابطه الشرعية للشيخ صالح الفوزان.

وتعد هذه الدروس أحد مسارات خطة إدارة التوعية والتوجيه بالفرع التي تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري ونشر ثقافة الانتماء واللحمة الوطنية.



من جهته، أكد مدير عام الفرع الشيخ فؤاد العمري أهمية تفعيل هذه الأنشطة التوجيهية في الأمن الفكري ومهدداته تأصيلًا شرعياً وفق ما جاء في الكتاب والسنة.