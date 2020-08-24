عقدت إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم منطقة مكة المكرمة اللقاء الإرشادي الأول «مدرستي الافتراضية» للأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية للطالبات عن بعد، الذي نفذته وحدة الإرشاد التربوي تحت إشراف مديرة الإدارة حورية اللحياني، وبحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية لمياء بشاوري.

واستهدف البرنامج مديرات مكتب التعليم، ومشرفات التوجيه والإرشاد، وذلك بهدف إعداد الطالبات للمرحلة الدراسية الجديدة بحيث يتوافق مع البيئة التعليمية والظروف الحالية وأن يتكون لدى الطالبة اتجاه إيجابي نحو المدرسة في المرحلة الجديدة عن بعد وأن تندمج الطالبة مع عناصر البيئة التعليمية من خلال وسائل التواصل المتاحة عن بعد وأن تتعرف الطالبة على بعض مظاهر النمو في المرحلة العمرية لها عن بعد وأن تتعرف الطالبة على حقوقها وواجباتها في المحيط المدرسي عن بعد كذلك.

وكشفت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد أهمية ‏التهيئة الإرشادية؛ حيث جرت العادة بأنه خلال الأسبوع الأول في العام الدراسي لدوام طلاب وطالبات مدارس التعليم العام حكومي/ أهلي تستقبل فيه المدارس الابتدائية طلاب الصف الأول الابتدائي وفق برنامج تربوي إرشادي لتسهيل انتقالهم من محيط الأسرة إلى بيئة ومجتمع المدرسة، مبينةً أن الأسبوع التمهيدي يهدف إلى تهيئة الطالبات نفسيا واجتماعيا وتربويا للتكيف مع البيئة المدرسية الجديدة، مبينة أن إدارة تعليم مكة نظمت البرامج الإرشادية والنفسية لتهيئة الطالبات خلال الأسبوع التمهيدي عن بعد.