نفذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة تبوك عددا من الجولات الرقابية المكثفة على المحال التجارية والمطاعم وأسواق الخضار والنفع العام، للتأكد من تطبيق الإجراءات النظامية واستيفائها الاشتراطات الصحية الخاصة بكل نشاط، وسلامة الغذاء المعروض بها، حيث قامت «‏الأمانة» اليوم بـ197 جولة تم من خلالها إغلاق 7 محلات تجارية، وإنذار 77 أخرى، ومصادرة ما يفوق 337 كيلوغراما من الأطعمة غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

وذكرت أمانة تبوك أن ذلك يأتي حرصاً منها على صحة وسلامة المستهلكين، التي رصدت وأتلفت من أجلها أمس كمية من الطماطم والفلفل الرومي التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بمعدل 50 صندوق طماطم، و 55 صندوق فلفل رومي، بما يزن 257 كغم، كانت في طريقها للسوق المركزي للخضار والفواكه بالمنطقة لتوزيعها على المباسط ومنشآت بيع التجزئة، مؤكدة أن تلك الكميات قد تمت مصادرتها بالكامل واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، فيما قامت الفرق الرقابية اليوم برصد عدد من التجاوزات في بعض المحلات، ومصادرة 80 كغم من المواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك.

وأشارت إلى أنها تواصل أعمالها الرقابية المكثفة على مدار الساعة للحفاظ على الصحة العامة بأسواق المنطقة لا سيما سوق الخضار المركزي، وأنها تتخذ أدق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

وأضافت أن الفرق الميدانية تواصل إلى جانب ذلك أعمال مكافحة آفات الصحة العامة، وتطبيق الاشتراطات الصحية الصادرة من الوزارة في الأسواق كافة، ومراقبة أسواق الخضار والفواكه المركزية، وأسواق اللحوم والأسماك، والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية من النظافة والتطهير، لضمان سلامة وصحة الجميع.

ونوهت أمانة تبوك بدور المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي ملاحظات، وأهمية تواصلهم على الرقم 940 لمساعدة الفرق الرقابية على أداء مهام عملها، وكذلك التواصل من خلال موقع الأمانة الإلكتروني، مناشدة أصحاب مستودعات الفواكه والخضار باتباع الأنظمة واللوائح لما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.