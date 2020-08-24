تعمل هيئة حقوق الإنسان على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في مختلف الفعاليات من ندوات ودورات بعد أن كان عدم توفير المعينات السمعية والبصرية ومترجمي لغة الإشارة يحرمهم من ذلك.

جاء ذلك في تغريدة لرئيس هيئة حقوق الإنسان عواد بن صالح العواد عبر حسابه على موقع تويتر قال فيها: «عدم توفير المعينات السمعية والبصرية ومترجمي لغة الإشارة في الندوات والدورات ومختلف الفعاليات، يحرم بعض #الأشخاص_ذوي_الإعاقة من المشاركة فيها والاستفادة منها بالتساوي مع الآخرين، وسنعمل في الهيئة على معالجة ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية».