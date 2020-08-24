أعلنت مدرسة المعرفة العالمية بجدة عن توقيعها اتفاقية مع مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية لتعكس بذلك مدى حرص القطاع الخاص على إتاحة الفرص والاهتمام بقطاع التعليم وطرح منتجات تتوافق مع رؤية المملكة الشاملة 2030، التي من شأنها رفع مستوى هذا القطاع الحيوي للمجتمع السعودي والمرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل أجيال المملكة للوصول إلى استدامة قطاع التعليم بمستواه الرفيع في المملكة.

تتيح هذه الاتفاقية إمكانية تقسيط رسوم الدراسة لدى مدرسة المعرفة العالمية بجدة، من خلال تمكين أولياء أمور الطلبة المستفيدين من هذه المبادرة من سداد الأقساط المدرسية عبر برنامج أطلقه مصرف الراجحي الذي يتمتع بسهولة ويسر للسداد لفتره تصل إلى 12 شهراً لتشمل كافة المراحل الدراسية بدءاً من رياض الأطفال ووصولاً للمرحلة الثانوية.

وقال عضو مجلس المديرين لمدرسة المعرفة العالمية بجدة محمد وجيه شربتلي: «الاتفاقية تهدف الى تقديم خدمة لمجتمعنا من خلال توفير أعلى المعايير لتعليم مستدام وهو الاستثمار الأمثل والأفضل على الإطلاق لأجيال المستقبل، إيماناً منا بأن التعليم أصبح عاملاً أساسياً للمجتمع سيعود بالفائدة المرجوة على مستقبل شبابنا وشاباتنا وعلى جميع مكوناته وبناء جيل واعد قادر على المساهمة في تطوير مستقبل المملكة تنفيذاً لرؤية المملكة المستقبلية 2030».

وأضاف: «علينا أن نعمل دائماً على خلق الفرص لتطوير مجتمعنا، وقطاع التعليم من الأولويات الهامة في رؤية المملكة وعلينا نحن كقطاع خاص أن تكون لنا مساهمة فعالة ومباشرة في نشر العلم والمعرفة في مجتمعنا وتمكينه للابتكار في بناء مستقبل أفضل لأجيالنا».

يذكر أن مدرسة المعرفة العالمية تم تأسيسها بمدينة جدة عام 1996، وهي أول مدرسة في جدة حاصلة على تصريح تدريس جميع برامج البكالوريا الدولية (IB) للسعوديين، بالإضافة الى برامج الدبلوما الأمريكية، كما حصلت المدرسة على أعلى درجات الاعتماد الأكاديمي من منظمتي الـ CIS وNEASC مما يتيح لطلابها القبول في أفضل الجامعات المحلية والعالمية.

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