أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أن النظام الإلكتروني الخاص برصد ومتابعة ومراقبة التعديات على الأراضي والبيئة سيتيح مراقبة التعديات أولاً بأول ومنعها قبل إحداثها، مشيراً إلى تقييم مدى فاعلية النظام بعد 6 أشهر من تشغيله، ومدى الاستفادة الكاملة منه في معالجة التعديات.جاء ذلك خلال إطلاقه اليوم (الإثنين)، النظام الإلكتروني الخاص برصد ومتابعة ومراقبة التعديات على الأراضي والبيئة، للحد من حالات الاعتداء على الأرضي الحكومية بأنواعها كافة من خلال تسريع إجراءات البلاغات ورصد حالات التعدي ومعالجة الآثار المترتبة عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.واستعرض العرض المرئي عن بُعد، بمشاركة نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، وأمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البلهيشي، ووكيل إمارة المنطقة وهيب السهلي، وعدد من قيادات الإمارة، عمل النظام الإلكتروني الذي يندرج ضمن عمل الرقابة البلدي، ويهدف إلى إنشاء بلاغ تعدٍ إلكتروني، وضبط إجراءات معالجة التعدي وتحديد المسؤوليات بدقة، بالتكامل مع جهود لجنة التعديات في إمارة منطقة المدينة المنورة، بحيث تضمن متابعة بلاغات التعدي خلال مراحله وحتى إغلاقه.