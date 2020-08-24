أعلنت وزارة الصحة اليوم (الإثنين) تسجيل 1172 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 2745 حالة تعافٍ إضافية، 42 حالة وفاة جديدة

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https://covid19.moh.gov.sa

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 308654 حالة، من بينها 22075 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1635 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 282888 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3691 حالة وفاة.ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط