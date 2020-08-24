حازت أمانة منطقة المدينة المنورة على شهادة الأيزو العالمية (ISO27001:2013) لنظام إدارة أمن المعلومات (ISMS)، وتعد الشهادة التي تمثل المعيار الأبرز على المستوى العالمي في مجال نظم إدارة أمن المعلومات، وتهدف إلى التأكيد على اعتماد الضوابط الأمنية الأقوى لضمان حماية وصيانة المعلومات. وبتحقيق أمانة منطقة المدينة المنورة لهذه الشهادة تكون الأمانة من الجهات المعتمدة عالمياً من خلال التزامها بتطبيق سياسات وإجراءات أمن المعلومات لضمان حماية وسلامة وسرية بياناتها ومعلوماتها والتأكد من استمرارية الأعمال وزيادة مستوى الوعي الأمني لدى موظفيها بما يتوافق مع الضوابط الأساسية للأمن السيبراني والمعتمدة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

ويجسد هذا الإنجاز الجهود التي بذلتها أمانة منطقة المدينة المنورة من أجل حماية الأنظمة والمعلومات الخاصة بها من خلال توظيف أفضل الوسائل التقنية وتبني سياسات وإجراءات ذات معايير عالمية، تكفل توفير بيئة تقنية قادرة على حفظ الخصوصية وأمن المعلومات من أي اختراق أو كوارث أو هجمات إلكترونية.

يذكر أن أن معيار (ISO 27001: 2013) هو معيار متكامل لبناء نظام أمن معلومات وقابل للتطوير المستمر، إذ يخضع هذا المعيار للتقييم سنوياً مما يمنح الجهة الحاصلة عليه المزيد من الثقة في إدارة أمن المعلومات وفق منهجية واضحة وموثقة.