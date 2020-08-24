دشن عميد عمادة السنة الأولى المشتركة بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالمجيد الجريوي اليوم (الإثنين) البرنامج التعريفي للطلاب والطالبات المقبولين في الجامعة، تحت عنوان «همم واعدة... لوطن طموح»، لتعريفهم باللوائح والأنظمة المعمول بها في العمادة وجامعة الملك سعود.

ورحب الجريوي بالطلبة المقبولين في الجامعة، سائلاً الله لهم التوفيق والنجاح، وقال إن العمادة اتخذت كامل الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا، ‏مشيراً إلى أن ‏البرنامج التعريفي التفاعلي يأتي امتداداً للبرنامج التعريفي الإلكتروني الذي قام على مرتكزات التمييز وهدفها التشجيع للتفوق والتمييز في الحياة الجامعية.

وقال الجريوي إن البرنامج التعريفي الإلكتروني الذي نفذه الطلبة عن بُعد تضمن تزويد المقبولين والمقبولات بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعرف إلى ما يُقَدَّم لهم من خدمات خلال دراستهم، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وإقامة أنشطة متنوعة تساعدهم في الانتظام بحضور المحاضرات منذ اليوم الأول في العام الدراسي، إضافة إلى وجود الدعم الفني وهاتف للرد على استفسارات الطلبة والطالبات من الساعة 8:00 صباحاً حتى 10:00 مساءٍ، كما أن البرنامج التعريفي الإلكتروني تم تنفيذه الأسبوع الماضي on-line، وقد اشتمل على: الميثاق، والاستمارة الصحية، واستمارة المواهب والأنشطة واختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية، وانتهت هذه المرحلة حتى تاريخ الـ 1 /1 /1442.

وزاد الجريوي: «اليوم الإثنين نشهد انطلاق البرنامج التعريفي التفاعلي الذي يتطلب حضور الطلبة للمحاضرة التعريفية التي ستتضمن تدريب الطلبة على منصات التعليم عن بُعد، واستلام الكتب الجامعية، والبطاقة الجامعية، والبطاقة البنكية».

من جهته، أوضح وكيل عمادة السنة الأولى المشتركة لشؤون الطلاب في جامعة الملك سعود ومدير البرنامج التعريفي الدكتور مخلد العنزي أن العمادة وزعت الطلبة على 4 فترات يومياً بواقع 150 طالباً موزعين على 3 مدرجات بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلبة لتحقيق متطلبات الإجراءات الاحترازية، متمنياً من جميع الطلاب والطالبات الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، والالتزام بالتعليمات كافة التي تقدم لهم.