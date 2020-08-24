استقبل مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة خلال عام 1441هـ، 422059 حالة، تنوعت ما بين عيادات وطوارئ ومركز الأسنان ومركز السكر ومركز التأهيل ومركز القلب ومركز الكلى وضغط الدم ومركز العيون والغسيل الكلوي.

وقال مدير مستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني إن المستشفى خُصص مركزاً لاستقبال حالات كورونا منذ بداية جائحة كورونا، وتماشياً مع الاحترازات اللازمة وتوجيهات وزارة الصحة تم تفعيل العيادات الافتراضية التي بلغ عدد الحالات المستقبلة فيها 15605 حالات، إضافة للمشورة الدوائية التي بلغ عددها 299 مشورة، وخدمة توصيل الأدوية التي بلغ عددها 5010 وصفات دوائية تم إيصالها.

وأشار إلى أن عدد الحالات التي راجعت قسم العيادات بلغ 103743حالة، وعدد الحالات بقسم الطوارئ 139973 حالة، كما بلغ عدد الحالات بقسم الأشعة 161587حالة، فيما بلغ إجمالي العمليات 6535 عملية، وإجمالي عدد العينات المخبرية 466460 عينة، كما بلغت عدد الوصفات الصيدلانية 308457 وصفة.

وأضاف: «يتبع المستشفى نظام فرز حالات الطوارئ وتقسيمها بأسلوب ومبدأ علمي، ووفق معايير طبية معينة لسرعة تنظيم العمل الإسعافي».