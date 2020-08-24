ألزمت أمانة منطقة الجوف المواطنين وجميع الشركات والمستثمرين بتسوير كافة المواقع الإنشائية، ضمن جهودها لتطبيق متطلبات السلامة والوقاية، والحد من التشوه البصري بالشوارع والأحياء والمواقع العامة.وبلغ إجمالي الغرامات على 17 مخالفا، 83500 ريال، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 27 ذي الحجة 1441هـ.وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر الحموان أنه تم إلزام 142عقارا و مبنى تحت الإنشاء بأسوار حماية.وأكد الحموان عدم التهاون في تطبيق الغرامات على المخالفين، مشيرا إلى أن الفرق الرقابية تواصل جولاتها لمتابعة الالتزام بالتعليمات ورصد المخالفات، لافتا إلى حرص الأمانة على سلامة المواطنين والمقيمين، والحد من التشوه البصري، بإشراف ومتابعة من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان.