رفع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

وسأل الخريف المولى عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وخدمة مليكه ووطنه.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمراً ملكياً اليوم (الأحد) بتعيين وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.