أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ «عكاظ»، أن قرار توطين 20% من المهن الهندسية يستهدف توفير 7000 وظيفة للمهندسين السعوديين.وأشارت الوزارة إلى أن هذه النسبة تغطي جميع الباحثين عن عمل من المهندسين وعددهم حالياً يقارب 5000 مهندس.وأكدت أن النسبة تغطي كذلك الخريجين المتوقع تخرجهم خلال الفترة القريبة القادمة، مشيرة إلى أنه ستتم زيادة النسبة بشكل سنوي متوافق مع حجم الخريجين.