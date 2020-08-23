تفقد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، يرافقه المستشار التعليمي عبدالرحمن بن حسين باعفيف، ومدير مكتب التعليم بالليث الدكتور علي بن حامد الهلالي، اليوم (الأحد)، سير العمل والاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٢ في عدد من المدارس التابعة لمكتب التعليم بالليث.

وشارك الحازمي في توزيع المقررات الدراسية على الطلاب وأولياء أمورهم وفق الخطة الزمنية المنظمة التي حددتها الإدارة، والتي تتماشى مع ما أكدت عليه بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة حين تسليمها.

وشدد الحازمي خلال لقائه بعدد من أولياء الأمور على أهمية الشراكة بين الأسرة والمدرسة لإنجاح العملية التعليمية، من خلال متابعتهم وتوفير البيئة المناسبة لاستذكار دروسهم بما يعزز نجاحهم وتميزهم الدراسي.

من جهة أخرى، تابع مساعدو مدير التعليم والقيادات التعليمية استعدادات المدارس في المكاتب كافة، واطلعوا على جهود المدارس في توزيع المقررات وتنفيذ برامج الاستعداد وتهيئة البيئات المدرسية الملائمة، والتزامها بتحقيق الإجراءات الصحية التي تكفل الوقاية من فايروس «كورونا» والحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وأشاد الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بجهود المدارس ومكاتب التعليم في الإعداد والتهيئة والمتابعة الدقيقة بما يسهم في نجاح توزيع المقررات الدراسية لتكون بين يدي الطلاب والطالبات في الوقت المناسب.

في سياق متصل، رحبت إدارة تعليم الليث بعودة أكثر من 5 آلاف معلم ومعلمة استعداداً لانطلاقة العام الدراسي الجديد، مستكملين رحلة التعليم عن بُعد لخدمة ٣٢ ألف طالب وطالبة.