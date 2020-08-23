تمكن رجال حرس الحدود في المنطقة الشرقية من إحباط محاولة تهريب 388732 قرص إمفيتامين المخدر، و1125 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدرة، في سواحل الخفجي بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار تنفيذ مهامهم للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة.

وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر القريني، أنه تم ضبط المواد المخدرة وإحالتها إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد أن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود، أو تجاوزها بطريقة غير نظامية، والتعامل معهم بكل حزم وقوة وتطبيق الأنظمة بحقهم.