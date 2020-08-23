دشنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بتجمع مستشفى المدينة المنورة مساء اليوم (الأحد) قسم جراحة اليوم الواحد لكافة أقسام وتخصصات المستشفى ومنها عيادات الأنف والأذن والحنجرة وعيادات العظام والباطنية وقسم الجراحة العامة.

وأوضح المدير التنفيذي لتجمع مستشفى المدينة المنورة الدكتور إبراهيم زبيري بأن قسم جراحة اليوم الواحد يحتوي على 27 سريراً مجهزة بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية والتقنية لخدمة أهالي وزوار المنطقة، منوهاً بالدعم الكبير الذي يلقاه مستشفى المدينة المنورة من وزارة الصحة ممثلة بصحة المنطقة للوصول لطاقته الاستيعابية الكاملة وفق الخطة المعتمدة وهو ما سيسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق رضا المستفيدين.