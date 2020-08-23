عزا وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، إقبال المواطنين في منطقة الباحة على منتج أرض وقرض إلى شح الأراضي وطبيعة التضاريس الوعرة.

وجال الحقيل بالأمس على منتزه السكران، واستعرض مع أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط أبرز مشاريع أمانة الباحة وبلدياتها المنجزة حديثا والجاري تنفيذها، وعبّر عن التطلعات باستحداث ٣ بلديات في المنطقة.

ووقف الحقيل على 8 مشاريع لوزارة الإسكان، منها مخطط روابي الحميد الذي يضم 279 قطعة وتم الانتهاء من مراحل تطويره وبدأ البناء في عدد من القطع.

وتابع الحقيل عدداً من مشاريع غابة رغدان ومنتزه الأمير حسام بمدينة الباحة مساء اليوم (الأحد)، فيما يلتقي غداً أمير منطقة الباحة ويزور الأمانة ويقف على مشاريع مخطط الازدهار بالمفارجة، والمسرح المكشوف بمرواة، وحديقة البرج بالمندق، ومشروع حديقة الأمير محمد بن سعود، ومشروع الباحة مول على طريق العقيق، ويعقد اجتماعاً مع أعضاء المجالس البلدية ورجال الأعمال والمستثمرين.