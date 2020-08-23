دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيهات متقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها، من متوسطة إلى غزيرة، نتيجة تكون سحب رعدية ممطرة تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، وما يصاحبها من تأثيرات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية باتجاه غربية وشمالية غربية مسببة لأتربة مثارة مع تدني في مدى الرؤية.

وأهاب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع التقيد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول، مع عدم السباحة في أي مياه راكدة أو تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، داعيا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني https://www.998.gov.sa.

وأكد الغامدي أن مديرية المنطقة تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة، وأن القوى البشرية والآلية في جاهزية تامة، وتقوم بمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنيا للجميع السلامة الدائمة.