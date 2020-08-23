صرّح مساعد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من ضبط شقتين سكنيتين في حيي الوزارات والناصرية، وسط مدينة الرياض، يديرهما وافد يمني الجنسية في العقد الـ6 من العمر، ثبت تورطه في اتخاذ إحداهما مقراً لعلاج العمالة الوافدة ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، معظمهم من الجالية الإثيوبية، فيما تحتوي الشقة الأخرى على أكثر من 30 ألف عبوة لأدوية ومستلزمات طبية، تحصل عليها بطرق غير نظامية من إحدى شركات الأدوية الطبية، وعثر بداخلها على مبلغ مالي تجاوز 800 ألف ريال، و26 جواز سفر أجنبيا، إذ جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.