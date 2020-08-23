أطاحت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة، بمواطنيْن (في العقد الـ3 من العمر)، إثر تورطهما في ارتكاب عدد من جرائم السرقة بالإكراه في عدد من المطاعم والمحلات، وذلك بالدخول لها وسرقة جهاز الكاشير.

وكانت الجهات الأمنية قد تلقت بلاغا عن تسجيل سرقات في عدد من المحلات، وكشف كاميرات المراقبة ومقدمو البلاغ دخول شخص لتلك المحلات بهدف شراء أمر ما في أوقات مختلفة من اليوم، وبعد مغادرة العامل لإحضار الطلب يقوم اللص بانتزاع أجهزة المحاسبة والهرب بها مستخدما مركبة يقودها آخر ينتظره خارج المحل.

وبعمليات البحث والتقصي والمتابعة الأمنية، نجحت الدوريات الأمنية في رصدهما والإطاحة بهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.