https://covid19.moh.gov.sa

أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 1109 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 1702 حالة تعافٍ إضافية، 30 حالة وفاة جديدة.ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 307479 حالة، من بينها 23687 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1644 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 280143 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3649 حالة وفاة.ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط