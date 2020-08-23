رحب وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بالمعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين وأعضاء هيئة التدريس والمدربين في الجامعات ووحدات التدريب التقني بمناسبة عودتهم استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد.

وقال في رسالة للأسرة التعليمية: «لقد بذلنا جميعاً بتوجيه ودعم قيادتنا الرشيدة جهوداً كبيرة لضمان استمرار الرحلة التعليمية عن بُعد، رغم الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وتغلبنا معاً على الظروف الطارئة لتعليق الدراسة حضورياً العام الماضي، وكتبنا معاً قصة نجاح لمسيرة التعليم عن بُعد».

وشدد وزير التعليم على مواصلة العمل اليوم نحو المستقبل استعداداً وتفاؤلاً وقدرة على تجاوز التحديات، والعمل بروح الفريق الواحد.

وأعرب آل الشيخ عن ثقته في الجميع في إعداد الجيل والإسهام في تكوينه وقال: «ثقتنا فيكم كبيرة وأنتم تعدون إنسان هذا الوطن، وتسهمون في تكوينه، وأثبتت مواقفكم النبيلة وجهودكم المخلصة أنكم على قدر المسؤولية، وأكثر من ذلك محبتكم لهذا الوطن وقيادته وتحقيق رؤيته دافع أكبر للعطاء والتفاني»، راجياً لهم دوام الصحة والعافية والتوفيق في عام دراسي موفق.