باشر أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي الغامدي، اليوم (الأحد) مهام عمله بمقرّ الأمانة، إذ التقى بالوكلاء، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام الذين قدموا التهنئة بمناسبة تكليفه أميناً لمنطقة تبوك.

وأكد المهندس الغامدي خلال اللقاء أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق تطلعات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، مقدماً شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف المهندس ماجد الحقيل على تكليفه، أميناً للمنطقة.

وطالب الغامدي الجميع ببذل المزيد من العطاء نحو تطوير أداء الأمانة لمواكبة المسيرة التنموية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وضرورة تيسير وتقديم الخدمات التي تقدمها الأمانة لمستفيديها.