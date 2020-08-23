كثفت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة في المحافظات والمركز حملاتها الرقابية على قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات، للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية الجديدة التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف سعيدان أن الجولات الرقابية التي تقوم بها الأمانة بصفة متواصلة تأتي بتوجيهات من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، للوقوف على مدى التزام قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات بتطبيق بروتوكولات الأفراح والمناسبات والاستراحات، وغيرها من القطاعات الخدمية والتجارية بالمنطقة.

وبين أن البروتوكولات ركزت على ضرورة لبس العاملين الكمامات في جميع الأوقات وارتداء الحضور الكمامات طوال الوقت وتوزيع مطهرات لليدين ووضعها في أماكن بارزة، والتهوية الجيدة في جميع الأوقات وبعد استخدام القاعة، والاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه، واستخدام الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد للأكل والشرب، وحرصت البروتوكولات أيضاً على تطهير العاملات للأيدي في منطقة الاستقبال بمطهر كحولي معتمد، وتغيير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية خصوصاً المكيفات بشكل دوري، وألا يتجاوز الوقت المسموح لاستخدام قاعات الأفراح أكثر من 5 ساعات.

وشددت أمانة منطقة جازان على ألا يزيد عدد الحضور في المناسبات عن 50 فرداً، ووضع علامات أو ملصقات للتباعد الاجتماعي، وتنظيم الطاولات بشكل يضمن ذلك، ووضع مطهرات الأيدي بجانب الأجهزة متعددة الاستعمالات، وأن تكون الطاقة الاستيعابية للقاعة مناسبة لتطبيق التباعد الاجتماعي.

وأكد سعيدان أن هذه الجولات تأتي بمساندة من قبل الجهات الأمنية والصحية بالمركز وذلك من أجل المرور على قاعات الأفراح والاستراحات؛ للتأكد من مدى التزامها بتأمين وتوفير الأدوات الصحية والوقائية من فايروس كورونا، مشدداً على ضرورة تقيد الجميع بتطبيق البروتوكولات الوقائية والإبلاغ عن كل من لا يطبقها ويعرض سلامة الجميع للخطر بالتواصل عبر مركز 940 أو من خلال قنوات الأمانة في مواقع التواصل الاجتماعي.