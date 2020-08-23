توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأحد) استمرار تكوّن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الشرقية، القصيم، الرياض، نجران، مكة المكرمة، جازان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

ونبّهت الهيئة من أمطار رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، مشيرة إلى أن التنبيه يشمل محافظتي بدر الجنوب، وحبونا، ويستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة التاسعة مساءً.

كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس في منطقة المدينة المنورة (اليوم)، تضمنت نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتي بدر وينبع، تبدأ من الساعة الـ 12 ظهراً وحتى 6:00 مساء.