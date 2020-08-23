أنقذت فرق الإنقاذ والانهيارات بالدفاع المدني بمحافظة جدة 12 محتجزا انهار مسكن شعبي عليهم لأسباب لم يتم الكشف عنها بعد.

و أكد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 تلقى بلاغاً في تمام الساعة (22:25) أمس (السبت) يفيد بانهيار منزل شعبي بحي الرويس.

وأضاف القرني أنه تم تحريك فرق الإنقاذ وفرق انهيارات المباني للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وفرق انهيارات مساندة من قوة طوارئ الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، وبين أنه بوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن انهيار جزء من منزل شعبي مكون من ثلاثة أدوار، إذ باشرت الفرق عملها وتم إخراج عدد ١٢ شخصا ونقلهم إلى منطقة الفرز الطبي التي تم إنشاؤها بالموقع لفرز الحالات ومن ثم نقلها عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى، وجار العمل على البحث تحت الأنقاض عن أشخاص آخرين وذلك باستخدام أجهزة البحث تحت الأنقاض وبرفع الأنقاض وتمشيط كامل الموقع.

وقال العقيد القرني: «باشر فريق التحقيق عمله بالموقع وطلب الجهات المعنية لإكمال الإجراءات اللازمة بالموقع».

هذا وتوافدت إلى الموقع عشرات من الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر وصحة جدة التي عملت على نقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة، إذ استقبل مستشفى الملك فهد العام 6 حالات فيما تم نقل حالتين إلى مستشفى الملك عبدالعزيز وحالتين أخرى إلى المركز الطبي الدولي وحالة إلى مستشفى شرق جدة وحالة مصابة إلى مستشفى بخش.