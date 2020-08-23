سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة في لبنان أمس (السبت)، أدوية ومستلزمات طبية إلى 8 مستشفيات لبنانية، توفر الخدمات والأدوية مجانا للمستفيدين.وتم التسليم بحضور مدير مكتب المركز في لبنان فهد القناص، والأمين العام للهيئة اللواء محمد خير، وممثلين عن المستشفيات والمستوصفات. وأوضح القناص أن عملية التسليم اليوم شملت أكثر من 50 صنفا من المستلزمات الطبية والأدوية بكميات كبيرة، تشتمل على الاحتياجات الأساسية لتلك الجهات من مستلزمات طبية طارئة إثر الأوضاع الصحية المستجدة في لبنان. من جهته، أكد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة في لبنان، أنّ «هذه ليست المرة الأولى التي تمد مملكة الإنسانية يد الخير والمساعدة إلى لبنان، فنحن معتادون من المملكة أن تكون السبّاقة في دعم لبنان. كما أكد اللواء خير أن «لبنان قيادة وشعبا يعجز عن شكر المملكة على دعمها ومساندتها له»، مشيرا إلى أنه «منذ اللحظة الأولى لوقوع الكارثة بمرفأ بيروت، كانت المملكة بطواقهما الطبية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة حاضرة في مكان الحدث»، مبينا أن «كمية المساعدات التي تقدمها المملكة ضخمة جدا، من مختلف الآليات والمستلزمات».