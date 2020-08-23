رفع مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز الشكر والتقدير لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على دعمه الدائم لرياضة الهجن. وقال ابن جلوي: «باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن ومنسوبي الاتحاد وملاك ومحبي رياضة الهجن نتقدم بالشكر والامتنان لسمو سيدي ولي العهد على الدعم المقدم لسباقات الهجن التي تأتي امتداداً للدعم السخي والمستمر الذي يوليه لرياضة الهجن».وأوضح ابن جلوي أن دعم ولي العهد يعد دعماً لرياضة الهجن وملاكها والمواطنين المهتمين بهذه الرياضة، مهنئاً جميع ملاك الهجن ومحبيها على هذا الدعم.كما قدم الأمير فهد بن جلوي شكره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لحرصه واهتمامه برياضة الهجن ومختلف الرياضات.