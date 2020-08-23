سمحت وزارة الموارد البشرية بعودة موظفي القطاع العام لمقرات العمل بنسبة 50% في 8 شوال الماضي، ثم زادت النسبة إلى 75% في 29 من الشهر نفسه.
ويتضمن نظام الدوام المرن أن يكون حضور الموظفين لمقر العمل على 3 مجموعات، الأولى تبدأ عملها من الساعة 7:30 صباحاً، والثانية تبدأ من 8:30 صباحاً، أما الثالثة فتبدأ العمل من الساعة 9:30 صباحاً.
يشار إلى أن وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي أعلن في مايو الماضي، عودة موظفي القطاع العام بشكل تدريجي اعتباراً من يونيو.
ويتضمن نظام الدوام المرن أن يكون حضور الموظفين لمقر العمل على 3 مجموعات، الأولى تبدأ عملها من الساعة 7:30 صباحاً، والثانية تبدأ من 8:30 صباحاً، أما الثالثة فتبدأ العمل من الساعة 9:30 صباحاً.
يشار إلى أن وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي أعلن في مايو الماضي، عودة موظفي القطاع العام بشكل تدريجي اعتباراً من يونيو.