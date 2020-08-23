سمحت وزارة الموارد البشرية بعودة موظفي القطاع العام لمقرات العمل بنسبة 50% في 8 شوال الماضي، ثم زادت النسبة إلى 75% في 29 من الشهر نفسه.ويتضمن نظام الدوام المرن أن يكون حضور الموظفين لمقر العمل على 3 مجموعات، الأولى تبدأ عملها من الساعة 7:30 صباحاً، والثانية تبدأ من 8:30 صباحاً، أما الثالثة فتبدأ العمل من الساعة 9:30 صباحاً.يشار إلى أن وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي أعلن في مايو الماضي، عودة موظفي القطاع العام بشكل تدريجي اعتباراً من يونيو.