تصدرت مكة المكرمة أمس (السبت) حالات الإصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بـ(91) إصابة وتلتها صامطة (73)، ثم الرياض (53)، فيما جاءت جازان على صدارة حالات التعافي بـ(62)، المدينة المنورة والرياض (56)، الدمام (49).وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 1184 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد و1374 حالة تعافٍ إضافية، و39 حالة وفاة.وأوضحت «الصحة» أن نسبة الإناث بين الإصابات الجديدة بلغت 45%، والذكور 55%، فيما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، لافتةً إلى أنه تم إجراء 59.120 فحصا مخبرياً جديداً، ليبلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 4.622.637 فحصاً مخبرياً دقيقاً.ووفقاً لإحصاء الوزارة؛ بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكمياً منذ ظهور أول حالة في المملكة 306.370 حالة، من بينها 24.310 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1652 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 278.441 حالة، و ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3619 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة الحالات النشطة من إجمالي إصابات كورونا في المملكة 7.9%، فيما بلغت نسبة الوفيات 1.18%.ورصدت وزارة الصحة أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، وجاءت كالتالي؛ مكة المكرمة (91)، صامطة (73)، الرياض (53)، حائل (50)، جازان (49)، بيش (47)، المدينة المنورة (38)، صبيا (38)، جدة (38)، أما أعلى المدن تسجيلاً لحالات التعافي فجاءت كما يلي؛ جازان (62)، المدينة المنورة (56)، الرياض (56)، الدمام (49)، خميس مشيط (48)، الهفوف (48)، حائل (46)، ينبع (46)، جدة (44)، مكة المكرمة (37)، سبت العلاية (33)، الطائف (32)، أحد رفيدة (31).