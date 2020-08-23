اشتكى عدد من المواطنين في قرى المندسة والمليليح وشجوى من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بشكل يومي ولساعات طويلة خلال الصيف، ما يتسبب في تلف الأجهزة الكهربائية المستخدمة في المنازل والمزارع.وقال صالح عوض الجمالي، وجميل سعود العروي، إن انقطاع التيار الكهربائي بالمندسة وشجوة والمليليح بشكل متكرر أصبح عادة سنوية منذ ٦ سنوات، مشيرين إلى أن التذبذب بالتيار الكهربائي تسبب في تضرر العديد من الأجهزة الكهربائية.وأضافا: بمجرد هطول الأمطار أصبحنا نعرف مسبقاً بانقطاع التيار ورغم تكرر هذه المشكلة إلا أن شركة الكهرباء لم تتبع الحلول المناسبة للقضاء عليها.من جانبها، أرجعت شركة الكهرباء في بيان لها، انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر في هذه القرى إلى الأمطار والعواصف التي هطلت أخيراً وتسببت في الانقطاعات المتكررة، نتيجة تلامس الأشجار بالخطوط الكهربائية الهوائية، وكذلك سقوط الهناجر عليها، مشيرة إلى أن الشركة تواجه تحدياً كبيراً، يتمثل في تعدي أصحاب المزارع على الخطوط الهوائية، من خلال عدم قص النخيل والمزروعات التي تصل أغصانها إلى الشبكة.وأكدت أن إدارة كهرباء المدينة المنورة تعمل على حلول أكثر فاعلية، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، وتنبيههم إلى هذا الأمر، وتطبيق أنظمة حماية المرافق، وكذلك التصعيد إلى إمارة المنطقة وللوزارة.كما تعمل الشركة على زيادة موثوقية الشبكة، من خلال تغذية المنطقة بمغذيات جديدة، وتركيب محسنات ومنظمات للجهد ستدخل الخدمة قريباً.