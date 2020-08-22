ضمن استعداداتها لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1442، المقرر بدايته (عن بعد) يوم (الأحد) الموافق 11/1/1442، دعت إدارة التعليم بمحافظة الليث أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى مراجعة مدارس أبنائهم لاستلام الكتب الدراسية للفصل الدراسي الأول اعتباراً من صباح غد (الأحد) 4/1/1442، ولمدة أسبوع.

بدوره أكد مدير الإعلام التربوي المتحدث باسم تعليم الليث محمد بن ختيم المالكي جاهزية المدارس لاستقبال أولياء أمور الطلاب وأبنائهم، التي استعدت مبكراً لذلك من خلال تشكيل فرق العمل، واستلام وفرز الحقائب الدراسية حسب الصفوف والمراحل الدراسية، وتهيئة المقرات المناسبة لعملية التوزيع، وتوفير اللوحات الإرشادية والتوعوية وفقاً للبروتوكولات الوقائية، وتنظيف وتعقيم المدارس، وتوفير المعقمات والكمامات، كما تم عمل جداول لتنظيم حضور أولياء الأمور، إضافة إلى إشعارهم بإجراءات ومواعيد التسليم.

ودعا المالكي أولياء أمور الطلاب لضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا، من خلال لبس الكمامة، وعدم المصافحة، والتقيد بالتباعد الجسدي، مع الحفاظ على غسل اليدين وتعقيمهما، والبعد عن التجمعات، وإحضار قلم أزرق خاص للتوقيع عند الاستلام، والالتزام بمواعيد استلام الكتب الدراسية المحددة من قبل كل مدرسة، وعدم البقاء في المدرسة بعد استلام الكتب، متمنياً للطلاب والطالبات عاماً دراسياً حافلاً بالجد والاجتهاد والهمة والنشاط.