تمكنت فرق الإنقاذ المائي من انتشال جثتين لشخصين غرقا في سد وادي صعب التاريخي، أحدهما طفل وافد من الجنسية اليمنية، والآخر مواطن في العقد الرابع من العمر.

وأوضح لـ«عكاظ» المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغاً في تمام الساعة (18:43) من مساء يوم السبت الموافق ٣ /١ / ١٤٤٢هـ يفيد بغرق شخصين بسد وادي صعب.

وأضاف: على الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادثة وبالوصول قامت الفرق بتطبيق خطة للبحث بواسطة القوارب عن طريق الغواصين وتم العثور على جثتين لشخصين وانتشالهما، مشيراً إلى أن فريق التحقيق باشر أعماله بالموقع وتم تسليم الحالة للجهة المختصة.

وأهاب العقيد القرني بالمواطنين والمقيمين على حد سواء بضرورة أخذ الحيطة والحذر في هذه الفترة، التي تشهد تغيرات مناخية، والالتزام بتعليمات السلامة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة، ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، وعدم الاقتراب والسباحة في السدود والمستنقعات المائية التي تخلفها مياه الأمطار، وحث الجميع على مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنياً السلامة للجميع.