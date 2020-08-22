دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، خلال زيارته الحالية لمنطقة عسير، الشعار الجديد لأمانة المنطقة، الذي يأتي في إطار خطط تطوير جميع الهياكل الإدارية، والفنية للأمانة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الشعار الجديد يمثّل أحد أوجه الانطلاق بأعمال الأمانة إلى آفاق جديدة، تستمد رؤيتها من جمال وعراقة منطقة عسير، مشيراً إلى أن ألوان الشعار ترمز إلى مكونات المنطقة الطبيعية والجمالية والتراثية والحضارية، إذ يرمز اللون الأخضر إلى البساط الأخضر والغابات الكثيفة التي تتميز بها المنطقة بينما اللون الأزرق يمثل شواطئ المنطقة التي تعتبر الجاذب السياحي الأول للأهالي والزوار في أيام الشتاء.

وأشار الحميدي إلى أن الشعار استمد مكوناته وزواياه الهندسية من الفنون الراقية والعريقة للمنطقة مثل فن «القط»، وتزيين المنازل قديماً.