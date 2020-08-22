أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي قراراً بتمديد تكليف 25 مساعداً لمديري التعليم بمناطق ومحافظات المملكة للشؤون المدرسية لمدة عامين حتى تاريخ 1444/1/1. وشمل القرار التمديد لكل من علي آل رشيد (الخرج)، وفهد العوله (المجمعة)، وصالح الزهراني (القويعية)، وفهد الحقباني (الأفلاج)، وخزعل العصيمي (الزلفي)، وعادل الزايدي (شقراء)، ومحمد المدخلي (مكة المكرمة)، ومحمد النفيعي (الطائف)، ومحمود الخيري (القنفذة)، والدكتور علي السوادي (الليث)، والدكتور فهد الحربي (المدينة المنورة)، وكامل الصحفي (المهد)، وعبدالرحمن المذن (عنيزة)، وحسن القويفل (المذنب)، وعبدالله العقيلي (البكيرية)، وعبدالله الدبيان (حفر الباطن)، وحامد الشمراني (محايل عسير)، وسعد آل عمامه (سراة عبيدة)، وعلي آل مضواح (رجال ألمع)، وسلطان العنزي (تبوك)، وعبدالرحمن العمري (المخواه)، ومحمد الجهني (القريات)، ومسفر الوادعي (نجران)، وطارق الوادعي (ظهران الجنوب)، وسعيد باوزير (شرورة).