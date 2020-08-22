أكدت «صحة الحدود الشمالية» أن نسب الوفيات نتيجة فايروس كورونا (كوفيد - 19) في المنطقة تعتبر متوسطة مقارنة ببقية مناطق المملكة، مشيرة إلى أن نسب الوفيات تختلف من منطقة لأخرى وبين وقت لآخر بين مناطق المملكة، منوهة إلى أن نسب الوفيات بهذا الفايروس في المملكة من أقل النسب بالعالم.

ولفتت صحة الشمالية، إلى أنه يتم تطبيق البروتوكلات العلاجية في جميع المناطق، مع المراجعة المستمرة والدورية لأي ارتفاع في أي منطقة من مناطق المملكة.

وأهابت «صحة الشمالية» بالمواطنين والمقيمين ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظاً على سلامة الجميع.