أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (السبت)، أن عودة موظفي القطاع العام كافة إلى مقرات العمل، ستكون من يوم 11 محرم الجاري.

وفي التفاصيل، فقد صرح مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه بالنظر في تقارير فريق العمل حول المؤشرات والمعطيات الصحية في مدن ومحافظات المملكة ستتم عودة كافة موظفي القطاع العام لمقرات العمل اعتبارا من يوم الأحد 1442/1/11 مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات في مقرات العمل.

وأفاد المصدر المسؤول بأن لرئيس الجهة أو من يفوضه صلاحية تطبيق العمل عن بعد لعدد من موظفي الجهة، على أن يتم الامتثال بالشروط التالية:

أولا: ألا تتجاوز نسبة من يعملون عن بعد 25% من موظفي الجهة.

ثانيا: تمكين من يعملون عن بعد من أداء مهماتهم من قبل الجهة الحكومية.

ثالثا: استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

رابعا: يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن.

خامسا: استمرار العمل بتعليق البصمة.

وشدد المصدر المسؤول على ضرورة الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية في مقرات العمل (القطاع العام) المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

من جانبه، قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عبر حسابه في «تويتر» اليوم: «يوم الأحد 11 من محرم 1442 عودة موظفي القطاع العام كافة لمقرات العمل مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية»، مضيفاً: «لسلامتنا وسلامة وطننا سنعمل ونحن ملتزمين بتطبيقها».