أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 1184 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 1374 حالة تعافٍ إضافية، و39 حالة وفاة جديدة.

وأوضحت «الصحة» أن نسبة الإناث بين الإصابات الجديدة بلغت 45%، ونسبة الذكور 55%، فيما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، لافتةً إلى أنه تم إجراء 59.120 فحصا مخبريا جديدا، ليبلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 4.622.637 فحصا مخبريا دقيقا.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 306.370 حالة، من بينها 24.310 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1652 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 278.441 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3619 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة الحالات النشطة من إجمالي إصابات كورونا في المملكة 7.9%، فيما بلغت نسبة الوفيات 1.18%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: مكة المكرمة (91)، صامطة (73)، الرياض (53)، حائل (50)، جازان (49)، بيش (47)، المدينة المنورة (38)، صبيا (38)، جدة (38)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: جازان (62)، المدينة المنورة (56)، الرياض (56)، الدمام (49)، خميس مشيط (48)، الهفوف (48)، حائل (46)، ينبع (46)، جدة (44)، مكة المكرمة (37)، سبت العلاية (33)، الطائف (32)، أحد رفيدة (31).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.